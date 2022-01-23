Топурия – Евлоеву: я надену чёрный костюм в знак уважения ко дню твоего поражения

Грузинский боец смешанных единоборств Илия Топурия поделился ожиданиями от боя с россиянином Мовсаром Евлоевым. Поединок состоится 19 марта в Лондоне.



«Имей ввиду, Мовсар Евлоев, что никого не будет рядом, чтобы помочь тебе, когда нас закроют в клетке. Я надену чёрный костюм в знак уважения ко дню твоего поражения. Надеюсь, 19 марта ты будешь здоров и полностью восстановишься и хотя бы в этот раз покажешься», — написал Топурия в своём «твиттере».



Ранее Евлоев сам обратился к грузинскому бойцу: «Илия, дай мне знать, если тебе нужен промежуточный вес, ты же любитель. И не забудь свой розовый костюм!»



Евлоев выступает в UFC с 2019 года. За это время он провёл пять поединков и во всех победил. После успеха в схватке с Даводу Мовсар в июне 2021 года поднялся на 13-е место в рейтинге полулёгкого дивизиона.



Топурия провёл в смешанных единоборствах 11 поединков, одержав 11 побед. Последний бой Топурия провёл 10 июля 2021 года с Райаном Холлом и нокаутировал его на четвёртой минуте первого раунда.