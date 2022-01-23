Фигейреду вернул пояс чемпиона в схватке с Морено

В ночь с 22 на 23 января в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» проходит турнир UFC 270. В рамках соосновного боя мексиканский боец в наилегчайшем весе Брэндон Морено дрался с бразильцем Дейвисоном Фигейреду.



Морено проиграл Фигейреду в бою из пяти раундов решением судей и утратил пояс чемпиона. Все трое судей выставили 48:47.

Предыдущий бой между Морено и Фигейреду состоялся 12 июня 2021 года и завершился тогда победой Морено удушающим приёмом сзади.



Главным событием бойцовского вечера в рамках UFC 270 станет чемпионский бой в тяжёлом весе между Фрэнсисом Нганну и Сирилем Ганом, которые ранее занимались у одного тренера.



Турнир UFC 270 является первым крупным турниром по MMA в 2022 году.



Напомним, в основном карде UFC 270 россиянин Саид Нурмагомедов победил американца Коди Стаманна удушающим приёмом.