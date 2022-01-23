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«Скучная драка». Джейк Пол прокомментировал чемпионский бой между Нганну и Ганом

«Скучная драка». Джейк Пол прокомментировал чемпионский бой между Нганну и Ганом
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Известный блогер и боксёр Джейк Пол оставался недоволен чемпионским поединком UFC в тяжёлом весе между Фрэнсисом Нганну и Сирилем Ганом. Напомним, по итогам пяти раундов Нганну победил единогласным судейским решением, сохранив чемпионский титул.

«Скучная драка», — написал Джейк Пол в своём «твиттере».

В соглавном бою UFC 270 встречались мексиканский боец в наилегчайшем весе Брэндон Морено и представитель Бразилии Дейвисон Фигейреду. Морено проиграл Фигейреду в бою из пяти раундов решением судей и утратил пояс чемпиона. Все трое судей выставили 48:47.

Ранее в рамках основного карда этого же турнира российский дагестанский боец Саид Нурмагомедов победил американца Коди Стаманна. Россиянин одержал победу удушающим приёмом.

Нганну — чемпион! У Сирила Гана просто не было шансов против этой глыбы Нганну — чемпион! У Сирила Гана просто не было шансов против этой глыбы
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