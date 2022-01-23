Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Лол, я могу просто наслаждаться пенсией». Джонс — о поединке Нганну и Гана

«Лол, я могу просто наслаждаться пенсией». Джонс — о поединке Нганну и Гана
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Джон Джонс поделился мнением о поединке с участием действующего чемпиона UFC в тяжёлом весе, франко-камерунского бойца Фрэнсиса Нганну и обладателя временного титула, француза Сириля Гана. Их бой прошёл на турнире UFC 270 и стал его главным событием

«Лол, чёрт возьми, да я могу просто наслаждаться пенсией.

В конце дня уничтожу их обоих», — написал Джонс на своей официальной странице в «Твиттере».

Напомним, победу решением судей праздновал Нганну, защитив, таким образом, чемпионский пояс UFC в тяжёлой весовой категории.

В соглавном бою встречались мексиканский боец в наилегчайшем весе Брэндон Морено и представитель Бразилии Дейвисон Фигейреду. Морено проиграл Фигейреду в бою из пяти раундов решением судей и утратил пояс чемпиона. Все трое судей выставили 48:47.

Нганну — чемпион! У Сирила Гана просто не было шансов против этой глыбы Нганну — чемпион! У Сирила Гана просто не было шансов против этой глыбы
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022