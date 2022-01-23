«Лол, я могу просто наслаждаться пенсией». Джонс — о поединке Нганну и Гана

Бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Джон Джонс поделился мнением о поединке с участием действующего чемпиона UFC в тяжёлом весе, франко-камерунского бойца Фрэнсиса Нганну и обладателя временного титула, француза Сириля Гана. Их бой прошёл на турнире UFC 270 и стал его главным событием
«Лол, чёрт возьми, да я могу просто наслаждаться пенсией.
В конце дня уничтожу их обоих», — написал Джонс на своей официальной странице в «Твиттере».
Напомним, победу решением судей праздновал Нганну, защитив, таким образом, чемпионский пояс UFC в тяжёлой весовой категории.
В соглавном бою встречались мексиканский боец в наилегчайшем весе Брэндон Морено и представитель Бразилии Дейвисон Фигейреду. Морено проиграл Фигейреду в бою из пяти раундов решением судей и утратил пояс чемпиона. Все трое судей выставили 48:47.
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