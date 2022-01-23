Результаты всех боёв турнира UFC 270 с главным поединком Нганну — Ган

В ночь с 22 на 23 января в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» проходил турнир UFC 270. В главном событии спортивного шоу сражались действующий чемпион UFC в тяжёлом весе, франко-камерунский боец Фрэнсис Нганну и обладатель временного титула, француз Сириль Ган.



«Чемпионат» предлагает вашему вниманию результаты всех боёв карда турнира.

Основной кард:



Фрэнсис Нганну победил Сириля Гана единогласным решением (48-47, 48-47, 49-46) и защитил титул в тяжёлом весе.

Дейвесон Фигередо одолел Брэндона Морено единогласным решением (48-47, 48-47, 48-47) и завоевал титул в наилегчайшем весе.

Мишель Перейра единогласным решением судей праздновал победу в бою с Андре Фиальо (29-28, 29-28, 29-28).

Саид Нурмагомедов в первом раунде победил Коди Стаманна удушающим приёмом.

Майкл Моралес в первом раунде победил Тревина Джайлса техническим нокаутом.



Предварительный кард:

Виктор Генри победил Раони Барселоса единогласным судейским решением (30-27, 30-27, 30-27).



Джек Делла победил Пита Родригеса техническим нокаутом.



Тони Гравели победил Саймона Оливейру единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Жасмин Джасдавидиус победила Кей Хансен единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28).

Ранний предварительный кард:

Мэтт Фревола победил Хенаро Вальдеса техническим нокаутом (раунд 1, 3:15).

Ванесса Демопулос праздновала победу в поединке с Сильваной Хуарес за счёт болевого приёма на руку.