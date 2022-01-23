Результаты всех боёв турнира UFC 270 с главным поединком Нганну — Ган

В ночь с 22 на 23 января в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» проходил турнир UFC 270. В главном событии спортивного шоу сражались действующий чемпион UFC в тяжёлом весе, франко-камерунский боец Фрэнсис Нганну и обладатель временного титула, француз Сириль Ган.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию результаты всех боёв карда турнира.
Основной кард:
Фрэнсис Нганну победил Сириля Гана единогласным решением (48-47, 48-47, 49-46) и защитил титул в тяжёлом весе.
Дейвесон Фигередо одолел Брэндона Морено единогласным решением (48-47, 48-47, 48-47) и завоевал титул в наилегчайшем весе.
Мишель Перейра единогласным решением судей праздновал победу в бою с Андре Фиальо (29-28, 29-28, 29-28).
Саид Нурмагомедов в первом раунде победил Коди Стаманна удушающим приёмом.
Майкл Моралес в первом раунде победил Тревина Джайлса техническим нокаутом.
Предварительный кард:
Виктор Генри победил Раони Барселоса единогласным судейским решением (30-27, 30-27, 30-27).
Джек Делла победил Пита Родригеса техническим нокаутом.
Тони Гравели победил Саймона Оливейру единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
Жасмин Джасдавидиус победила Кей Хансен единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28).
Ранний предварительный кард:
Мэтт Фревола победил Хенаро Вальдеса техническим нокаутом (раунд 1, 3:15).
Ванесса Демопулос праздновала победу в поединке с Сильваной Хуарес за счёт болевого приёма на руку.
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