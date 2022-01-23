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Джейк Пол выразил желание провести бой с Хабибом в его промоушене

Джейк Пол выразил желание провести бой с Хабибом в его промоушене
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Известный блогер Джейк Пол, увлекающийся единоборствами, ответил на приглашение бывшего чемпиона UFC в лёгком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова перейти в его промоушен.

«По рукам. Только если я буду драться с тобой первым», — ответил Пол в своём «твиттере» на русском языке.

В декабре Пол победил Тайрона Вудли нокаутом в шестом раунде в матче-реванше по боксу, подняв свой непобеждённый боксёрский рекорд до 5-0. С тех пор Пол призывает звезду UFC Хорхе Масвидаля к поединку в боксе или ММА, если Уайт согласится на условия, предложенные американским блогером.

Ранее Пол выражал желание попробовать свои силы в ММА. При этом президент UFC Дана Уайт не исключил, что Джейк сможет выступить в UFC, несмотря на их недавний конфликт.

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