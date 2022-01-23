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Названы бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира UFC 270

Названы бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира UFC 270
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Стали известны имена бойцов, ставших обладателями специальных бонусов в размере $ 50 тысяч по итогам турнира UFC 270, состоявшегося в ночь с 22 на 23 января мск. Этой информацией поделилась пресс-служба UFC в «твиттере» организации.

Лучшим боем вечера признан поединок, в котором сразились представитель Бразилии Дейвисон Фигейреду и мексиканец Брэндон Морено. Фигередо праздновал победу единогласным решением (48-47, 48-47, 48-47), за счёт чего завоевал титул в наилегчайшем весе

Бонусы за лучшее выступление получили россиянина Саид Нурмагомедов (в первом раунде победил Коди Стаманна удушающим приёмом) и американка Ванесса Демопулос (праздновала победу в поединке с Сильваной Хуарес за счёт болевого приёма на руку).

В главном бою спортивного шоу встречались действующий чемпион UFC в тяжёлом весе, франко-камерунский боец Фрэнсис Нганну и обладатель временного титула, француз Сириль Ган. Победу решением судей праздновал Фрэнсис.

Нганну бросал огромного француза как пушинку. Фрэнсис умеет всё Нганну бросал огромного француза как пушинку. Фрэнсис умеет всё
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