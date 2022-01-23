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Ган: не хочу, чтобы Нганну уходил из UFC вот так

Ган: не хочу, чтобы Нганну уходил из UFC вот так
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Француз Сириль Ган прокомментировал поражение, которое потерпел в поединке с франко-камерунским бойцом UFC Фрэнсисом Нганну.

«Не хочу, чтобы Нганну уходил из UFC вот так. Я хочу реванш. Хочу получить второй шанс. Если реванш состоится, то я буду сфокусирован на самом поединке и прибавлю. Покажу лучшую версию себя самого», — сказал Ган на пресс-конференции после боя.

Противостояние Нганну и Гана прошло на турнире UFC 270 и стало главным событием спортивного шоу. Благодаря победе в этом поединке Нганну защитил пояс чемпиона UFC в тяжёлом весе. Ган потерпел первое поражение в карьере.

Ранее в рамках основного карда этого же турнира российский дагестанский боец Саид Нурмагомедов победил американца Коди Стаманна. Россиянин одержал победу удушающим приёмом.

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