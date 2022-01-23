Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Нганну прокомментировал победу над Ганом, признавшись, что получил травмы незадолго до боя

Нганну прокомментировал победу над Ганом, признавшись, что получил травмы незадолго до боя
Комментарии

Франко-камерунский боец UFC Фрэнсис Нганну прокомментировал победу, одержанную в поединке с французом Сирилем Ганом. Их противостояние прошло на турнире UFC 270 и стало главным событием спортивного шоу.

«Примерно три недели назад я повредил колено, полностью порвал медиальную коллатеральную связку. Кроме того, повредил переднюю крестообразную связку. Я мог бы подумать и об отмене боя, однако не мог представить себя отступающим, ведь я хотел сделать заявление и напомнить людям, что я чемпион», — приводятся слова Нганну на странице ESPN MMA в «Инстаграме».

Напомним, Фрэнсис праздновал победу судейским решением. Ган потерпел первое поражение в карьере. Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжёлом весе.

Нганну — чемпион! У Сирила Гана просто не было шансов против этой глыбы Нганну — чемпион! У Сирила Гана просто не было шансов против этой глыбы
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022