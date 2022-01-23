Президент UFC Дана Уайт не вышел в октагон, чтобы отдать пояс Нганну

Президент UFC Дана Уайт не стал выходить в октагон, чтобы отдать чемпионский пояс франко-камерунскому бойцу Фрэнсису Нганну после его победы над французом Сирилем Ганом.

Ранее Нганну заявлял, что больше не намерен драться по своему нынешнему контракту с UFC, базовая зарплата по которому составляет от $ 500 тыс. до $ 600 тыс. Фрэнсис высказывал мнение, что бокс должен стать частью его следующего контракта, так как в UFC ему платят слишком мало.



Напомним, бой Нганну и Гана продлился все пять раундов, по итогам которых победу судейским решением праздновал Фрэнсис. Отметим, что для Сириля это поражение стало первым в карьере.

Турнир UFC 270 стал первым крупным соревнованием по MMA в нынешнем году.