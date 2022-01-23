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Президент UFC Дана Уайт не вышел в октагон, чтобы отдать пояс Нганну

Президент UFC Дана Уайт не вышел в октагон, чтобы отдать пояс Нганну
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Президент UFC Дана Уайт не стал выходить в октагон, чтобы отдать чемпионский пояс франко-камерунскому бойцу Фрэнсису Нганну после его победы над французом Сирилем Ганом.

Ранее Нганну заявлял, что больше не намерен драться по своему нынешнему контракту с UFC, базовая зарплата по которому составляет от $ 500 тыс. до $ 600 тыс. Фрэнсис высказывал мнение, что бокс должен стать частью его следующего контракта, так как в UFC ему платят слишком мало.

Напомним, бой Нганну и Гана продлился все пять раундов, по итогам которых победу судейским решением праздновал Фрэнсис. Отметим, что для Сириля это поражение стало первым в карьере.

Турнир UFC 270 стал первым крупным соревнованием по MMA в нынешнем году.

Нганну — чемпион! У Сирила Гана просто не было шансов против этой глыбы Нганну — чемпион! У Сирила Гана просто не было шансов против этой глыбы
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