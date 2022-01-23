Появились судейские записки боя Фрэнсиса Нганну и Сириля Гана за титул чемпиона UFC. Фото

В ночь с 22 на 23 января в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» прошёл турнир UFC 270, в главном событии которого сражались действующий чемпион UFC в тяжёлом весе, франко-камерунский боец Фрэнсис Нганну и обладатель временного титула, француз Сириль Ган.



Противостояние завершилось победой Нганну, которая позволила ему защитить титул чемпиона UFC.



Вскоре после окончания поединка пресс-служба UFC представила судейские записки, согласно которым все трое судей отдали победу Нганну (48:47, 49:46 и 48:47).

Фото можно посмотреть на странице UFC News в «Твиттере».

Напомним, в соглавном бою встречались мексиканский боец в наилегчайшем весе Брэндон Морено и представитель Бразилии Дейвисон Фигейреду. Морено проиграл Фигейреду в бою из пяти раундов решением судей и утратил пояс чемпиона.