Мухаммад — о поединке Нганну и Гана: это Фрэнсис или Хабиб?

Американский боец UFC Белал Мухаммад, выступающий в полусредней весовой категории, поделился мыслями о поединке с участием действующего чемпиона UFC в тяжёлом весе, франко-камерунского бойца Фрэнсиса Нганну и обладателя временного титула, француза Сириля Гана. Их бой прошёл на турнире UFC 270 и стал главным событием спортивного шоу.
«Это Фрэнсис или Хабиб?» — написал Мухаммад на своей странице в «Твиттере».
Напомним, победу судейским решением праздновал Нганну, защитивший, таким образом, чемпионский пояс UFC в тяжёлой весовой категории.
Ранее сообщалось, что президент UFC Дана Уайт не стал выходить в октагон, чтобы отдать чемпионский пояс Фрэнсису. Нганну прежде заявлял, что больше не намерен драться по своему нынешнему контракту с UFC, базовая зарплата по которому составляет от $ 500 тыс. до $ 600 тыс.
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