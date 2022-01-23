Нганну отреагировал на то, что Дана Уайт не стал вручать ему чемпионский пояс UFC

Франко-камерунский боец UFC Фрэнсис Нганну поделился мыслями относительно того, что президент промоушена Дана Уайт не стал надевать ему чемпионский пояс после его победы в бою с французом Сирилем Ганом.
«Об этом нужно спросить его самого. Но таково было это решение. Я тоже собираюсь спросить его об этом», — приводит слова Нганну журналист Шахин Аль-Шатти в своём «твиттере».
Напомним, Фрэнсис праздновал победу судейским решением. Ган потерпел первое поражение в карьере. Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжёлом весе.
Ранее Нганну делал заявление, что больше не будет драться по нынешнему контракту с UFC, базовый оклад по которому составляет от $ 500 тыс. до $ 600 тыс. Фрэнсис высказывал мнение, что бокс должен стать частью его следующего контракта, так как в UFC ему платят слишком мало.
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