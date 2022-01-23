Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Нганну отреагировал на то, что Дана Уайт не стал вручать ему чемпионский пояс UFC

Нганну отреагировал на то, что Дана Уайт не стал вручать ему чемпионский пояс UFC
Комментарии

Франко-камерунский боец UFC Фрэнсис Нганну поделился мыслями относительно того, что президент промоушена Дана Уайт не стал надевать ему чемпионский пояс после его победы в бою с французом Сирилем Ганом.

«Об этом нужно спросить его самого. Но таково было это решение. Я тоже собираюсь спросить его об этом», — приводит слова Нганну журналист Шахин Аль-Шатти в своём «твиттере».

Напомним, Фрэнсис праздновал победу судейским решением. Ган потерпел первое поражение в карьере. Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжёлом весе.

Ранее Нганну делал заявление, что больше не будет драться по нынешнему контракту с UFC, базовый оклад по которому составляет от $ 500 тыс. до $ 600 тыс. Фрэнсис высказывал мнение, что бокс должен стать частью его следующего контракта, так как в UFC ему платят слишком мало.

Новость по теме
Президент UFC Дана Уайт не вышел в октагон, чтобы отдать пояс Нганну
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022