Назван совокупный заработок Нганну и Гана за очный титульный бой на UFC 270

В ночь с 22 на 23 января мск в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялся турнир UFC 270, в главном событии которого сражались действующий чемпион UFC в тяжёлом весе, франко-камерунский боец Фрэнсис Нганну и обладатель временного титула, француз Сириль Ган.



Противостояние завершилось победой Нганну, которая позволила ему защитить титул чемпиона UFC.

Согласно информации, представленной Атлетической комиссией штата Калифорния, Нганну за этот бой заработал $ 600 000. Оклад Гана составил $ 500 000.



Кроме того, известны и гонорары участников соглавного боя турнира, в ходе которого встречались мексиканский боец в наилегчайшем весе Брэндон Морено и представитель Бразилии Дейвисон Фигейреду. Морено проиграл Фигейреду и утратил пояс чемпиона. При этом за поединок Морено заработал больше своего победителя: $ 200 000 получил Брэндон, $ 200 000 досталось Дейвисону.