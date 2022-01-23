Назван совокупный заработок Нганну и Гана за очный титульный бой на UFC 270

В ночь с 22 на 23 января мск в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялся турнир UFC 270, в главном событии которого сражались действующий чемпион UFC в тяжёлом весе, франко-камерунский боец Фрэнсис Нганну и обладатель временного титула, француз Сириль Ган.
Противостояние завершилось победой Нганну, которая позволила ему защитить титул чемпиона UFC.
Согласно информации, представленной Атлетической комиссией штата Калифорния, Нганну за этот бой заработал $ 600 000. Оклад Гана составил $ 500 000.
Кроме того, известны и гонорары участников соглавного боя турнира, в ходе которого встречались мексиканский боец в наилегчайшем весе Брэндон Морено и представитель Бразилии Дейвисон Фигейреду. Морено проиграл Фигейреду и утратил пояс чемпиона. При этом за поединок Морено заработал больше своего победителя: $ 200 000 получил Брэндон, $ 200 000 досталось Дейвисону.
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