Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Назван совокупный заработок Нганну и Гана за очный титульный бой на UFC 270

Назван совокупный заработок Нганну и Гана за очный титульный бой на UFC 270
Комментарии

В ночь с 22 на 23 января мск в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялся турнир UFC 270, в главном событии которого сражались действующий чемпион UFC в тяжёлом весе, франко-камерунский боец Фрэнсис Нганну и обладатель временного титула, француз Сириль Ган.

Противостояние завершилось победой Нганну, которая позволила ему защитить титул чемпиона UFC.

Согласно информации, представленной Атлетической комиссией штата Калифорния, Нганну за этот бой заработал $ 600 000. Оклад Гана составил $ 500 000.

Кроме того, известны и гонорары участников соглавного боя турнира, в ходе которого встречались мексиканский боец в наилегчайшем весе Брэндон Морено и представитель Бразилии Дейвисон Фигейреду. Морено проиграл Фигейреду и утратил пояс чемпиона. При этом за поединок Морено заработал больше своего победителя: $ 200 000 получил Брэндон, $ 200 000 досталось Дейвисону.

Нганну бросал огромного француза как пушинку. Фрэнсис умеет всё Нганну бросал огромного француза как пушинку. Фрэнсис умеет всё
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022