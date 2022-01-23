Представлены судейские записки титульного боя между Морено и Фигейреду на UFC 270

В ночь с 22 на 23 января мск в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» прошёл турнир UFC 270. В рамках соглавного боя встречались мексиканский боец в наилегчайшем весе Брэндон Морено и представитель Бразилии Дейвисон Фигейреду.



Поединок, который продлился все пять раундов, завершился в пользу Фигейреду. Морено утратил пояс чемпиона UFC. Все трое судей в своём мнении были единодушны — 48:47.

Фото можно посмотреть на странице UFC News в «Твиттере».

После боя знаменитый американский боец Нейт Диаз выразил мнение, что Морено, несмотря на поражение, всё равно является победителем.



Напомним, в главном событии турнира встречались франко-камерунский боец Фрэнсис Нганну и француз Сириль Ган. Победу в этом противостоянии единогласным решением судей праздновал Фрэнсис.