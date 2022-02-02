Евгений Тищенко проведёт бой за титул чемпиона мира по версии WBA Regular
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Олимпийский чемпион 2016 года, обладатель титула по версии WBC International в первом тяжёлом весе Евгений Тищенко (9-1, 6 КО) в следующем поединке получит шанс сразиться за титул чемпиона мира по версии WBA Regular, которым владеет новоиспечённый боксёр промоутерской компании RCC Boxing Promotions Рияд Мерхи (30-1, 25 КО).
Схватка Тищенко — Мерхи пройдёт 26 марта в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба RCC Boxing Promotions, и станет главным событием шоу.
Напомним, Тищенко минувший бой провёл в сентябре 2021 года, в Екатеринбурге он единогласным решением судей одолел опытного Дмитрия Кудряшова. Что касается Мерхи, в минувшем бою с молодым Чжаном Чжаосинем из Китая он успешно защитил пояс чемпиона мира по версии WBA Regular.
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