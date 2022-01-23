Пётр Ян: Генри Сехудо нужно завязать с тренерством, как он завязал с боями

Российский боец UFC, временный чемпион организации в легчайшем весе Пётр Ян вновь высказался по поводу 34-летнего Генри Сехудо.

Напомним, американец выступил тренером бразильца Дейвисона Фигейреду при подготовке к титульному бою с мексиканцем Брэндоном Морено.

«Не впечатляет. Генри Сехудо нужно завязать с тренерством, как он завязал с боями», — написал Ян в «Твиттере».

Морено проиграл Фигейреду в бою из пяти раундов решением судей и утратил пояс чемпиона. Все трое судей выставили 48:47.

Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Последний поединок Ян провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.