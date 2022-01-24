Сехудо — Яну: ты не хочешь моего возвращения, потому что я сделаю с тобой плохие вещи

34-летний американский боец смешанных единоборств Генри Сехудо, известный по выступлениям в UFC, ответил российскому бойцу Петру Яну, который ранее предложил ему завязать с тренерством.
«Читер, Ян, я знаю, ты не хочешь, чтобы я возвращался, потому что я могу сделать с тобой очень плохие вещи», — гласит публикация Сехудо в «Твиттере».
Напомним, американец выступил тренером бразильца Дейвисона Фигейреду при подготовке к титульному бою с мексиканцем Брэндоном Морено на прошедшем вчера турнире UFC 270. Морено проиграл Фигейреду в бою из пяти раундов решением судей и утратил пояс чемпиона. Все трое судей выставили 48:47.
Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Последний поединок Ян провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.
- 24 января 2022
-
08:06
-
08:04
-
00:19
- 23 января 2022
-
23:24
-
22:19
-
21:44
-
21:29
-
20:19
-
19:06
-
18:06
-
17:26
-
16:57
-
16:15
-
15:19
-
14:39
-
14:21
-
13:45
-
13:26
-
12:57
-
12:41
-
12:33
-
11:41
-
11:32
-
10:54
-
10:46
-
10:09
-
10:01
-
09:48
-
09:42
-
09:34
-
09:34
-
09:22
-
09:20
-
09:16
-
09:08