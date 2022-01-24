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Сехудо — Яну: ты не хочешь моего возвращения, потому что я сделаю с тобой плохие вещи

Сехудо — Яну: ты не хочешь моего возвращения, потому что я сделаю с тобой плохие вещи
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34-летний американский боец смешанных единоборств Генри Сехудо, известный по выступлениям в UFC, ответил российскому бойцу Петру Яну, который ранее предложил ему завязать с тренерством.

«Читер, Ян, я знаю, ты не хочешь, чтобы я возвращался, потому что я могу сделать с тобой очень плохие вещи», — гласит публикация Сехудо в «Твиттере».

Напомним, американец выступил тренером бразильца Дейвисона Фигейреду при подготовке к титульному бою с мексиканцем Брэндоном Морено на прошедшем вчера турнире UFC 270. Морено проиграл Фигейреду в бою из пяти раундов решением судей и утратил пояс чемпиона. Все трое судей выставили 48:47.

Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Последний поединок Ян провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.

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