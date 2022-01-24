Майк Тайсон рассказал, что до сих пор не получил весь гонорар за бой с Роем Джонсом

Американский экс-боксёр в тяжёлой весовой категории Майк Тайсон рассказал о том, что ему выплатили не весь гонорар за бой с Роем Джонсом в ноябре 2020 года.
«Большую часть за бой с Джонсом мне выплатили, но осталась немалая часть, которая задержана, и я даже не могу ничего сказать об этом. Я даже не заинтересован в том, чтобы заниматься этой ерундой. Если бы это было тогда, когда всё только начиналось, да, и мы оба дрались в одном карде и оба были активны, то, конечно, я бы повёл себя иначе.
Не думаю, что буду ещё драться, но никогда не знаешь, что будет дальше. Каждые 12-13 месяцев понимаешь, что тебе чего-то не хватает, поэтому не хочется забегать вперёд.
Парни хотят драться со мной за 100 миллионов долларов. Не думаю, что я когда-нибудь буду заниматься подобными вещами. Я хотел сделать это в первый раз против Джонса, просто для развлечения, чтобы повеселиться. Некоторые люди перешли на другой уровень и сделали это финансовым делом, и веселье ушло из этого», — приводит слова Тайсона BoxingScene.
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