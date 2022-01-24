Пять россиян выступят в первый день чемпионата мира по ММА

Пять российских бойцов выйдут в ринг ММА в первый день старта крупнейшего за 10-летнюю историю IMMAF чемпионата и первенства мира (18-20 лет) 2021 года по ММА. Соревнования продлятся до 29 января.
За взрослую сборную России по ММА (18-20 лет) выступают: до 61,2 кг — Шахбан Гапизов, до 65,8 кг — Курбан Зайнуков, до 77,1 кг — Абдула Алиев. За юниорскую сборную России по ММА выступают: до 61,2 кг — Асеф Чопуров, до 70,3 кг — Максим Фукс.
В состязаниях в Абу-Даби на арене джиу-джитсу в Zayed Sports City за медали будут биться более 500 спортсменов из 60 стран. Прямая трансляция турнира будет вестись по всему миру на сайте immaf.tv, финалы 28 и 29 января покажет платная платформа Okko Спорт.
Отличительной особенностью крупнейшего чемпионата мира по ММА стало то, что он проходит в рамках сотрудничества IMMAF с Всемирным антидопинговым агентством ВАДА. Таким образом, российская сборная под санкциями выступает с нейтральным флагом MMA UNION, в честь российских победителей прозвучит вместо гимна РФ композиция П.И. Чайковского.
- 24 января 2022
-
14:47
-
14:04
-
13:24
-
12:47
-
12:18
-
11:38
-
11:09
-
10:39
-
09:40
-
08:06
-
08:04
-
00:19
- 23 января 2022
-
23:24
-
22:19
-
21:44
-
21:29
-
20:19
-
19:06
-
18:06
-
17:26
-
16:57
-
16:15
-
15:19
-
14:39
-
14:21
-
13:45
-
13:26
-
12:57
-
12:41
-
12:33
-
11:41
-
11:32
-
10:54
-
10:46
-
10:09