Пять россиян выступят в первый день чемпионата мира по ММА

Пять российских бойцов выйдут в ринг ММА в первый день старта крупнейшего за 10-летнюю историю IMMAF чемпионата и первенства мира (18-20 лет) 2021 года по ММА. Соревнования продлятся до 29 января.



За взрослую сборную России по ММА (18-20 лет) выступают: до 61,2 кг — Шахбан Гапизов, до 65,8 кг — Курбан Зайнуков, до 77,1 кг — Абдула Алиев. За юниорскую сборную России по ММА выступают: до 61,2 кг — Асеф Чопуров, до 70,3 кг — Максим Фукс.



В состязаниях в Абу-Даби на арене джиу-джитсу в Zayed Sports City за медали будут биться более 500 спортсменов из 60 стран. Прямая трансляция турнира будет вестись по всему миру на сайте immaf.tv, финалы 28 и 29 января покажет платная платформа Okko Спорт.



Отличительной особенностью крупнейшего чемпионата мира по ММА стало то, что он проходит в рамках сотрудничества IMMAF с Всемирным антидопинговым агентством ВАДА. Таким образом, российская сборная под санкциями выступает с нейтральным флагом MMA UNION, в честь российских победителей прозвучит вместо гимна РФ композиция П.И. Чайковского.

Новость по теме Сборная России прилетела под нейтральным флагом на чемпионат мира по ММА