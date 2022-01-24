А. Емельяненко: пашем в боксёрском клубе «Торпедо» перед боем с Монсоном 23 февраля

Российский тяжеловес Александр Емельяненко показал в своём «инстаграме» фотографии с тренировок при подготовке к бою с американским ветераном Джеффом Монсоном.

Напомним, Емельяненко проведёт матч-реванш с Монсоном в промоушене Hardcore MMA.

«Пашем в боксёрском клубе «Торпедо» перед боем с Монсоном 23 февраля на Hardcore MMA», — написал Емельяненко.

Публикация доступна в «инстаграме» Александра Емельяненко.

В последнем бою Александр проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Емельяненко на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться.



Для российского бойца это поражение стало девятым в карьере. Александр не выигрывает в профессиональных смешанных единоборствах уже на протяжении трёх поединков. До этого он потерпел поражение нокаутом от Магомеда Исмаилова и свёл вничью поединок с Тони Джонсоном. В общей сложности в его активе 28 побед, одна ничья и девять поражений.