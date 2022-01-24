Тайрон Спонг рассказал, почему подписал контракт с Eagle FC на бой с Сергеем Харитоновым

36-летний суринамский кикбоксёр Тайрон Спонг рассказал, как он подписал контракт с лигой Хабиба Нурмагомедова на бой с Сергеем Харитоновым.

«На меня вышли из Eagle FC и спросили, приму ли я этот бой по правилам ММА. Я ответил: «Да». Причина, по которой я согласился вернуться обратно в этот спорт, — это новые вызовы себе самому. Мне нравится соревноваться. При этом я продолжаю выступать в боксёрском ринге. Я уверен, что там [в боксе] есть ещё несколько хороших возможностей, которые выпадут в этом году. Боевые единоборства сейчас динамично развиваются. Различные промоушены возникают, они организовывают достойные мероприятия с хорошими боями. Это меня привлекает. Но вместе с тем я также хочу боксировать, и в то же время я не мог отклонить это предложение — выступить в ММА. Я прекрасно осознаю, что мне предстоит бой с очень опытным и крупным парнем. Я принял этот вызов, и посмотрим, чем он увенчается», — приводит слова Спонга sherdog.com