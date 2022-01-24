Тайрон Спонг поделился мнением по поводу Сергея Харитонова

36-летний суринамский кикбоксёр Тайрон Спонг дал комментарий по поводу россиянина Сергея Харитонова, с которым он проведёт бой в лиге Хабиба Нурмагомедова Eagle FC.

«Как всегда, я жду тяжёлого боя. Он жёсткий соперник. Он очень силён, он крупный и его тяжело нокаутировать. Я ожидаю зрелищного боя.

На сколько боёв я подписал контракт с Eagle FC? Посмотрим, как пройдёт предстоящий бой. Это вопрос к Али Абдель-Азизу. Меня не заботит на сколько боёв подписали контракт, я даже не спрашивал. У меня есть бой, и это то, на чём я сейчас сфокусирован», — сказал Спонг в YouTube-канале Sherdog.com.

Напомним, бой Сергея Харитонова и Тайрона Спонга возглавит турнир Eagle FC 44, который пройдёт 28 января.