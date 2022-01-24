Камил Гаджиев рассказал, когда может состояться третий бой Минеева и Исмаилова

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев дал комментарий по поводу возможного третьего боя между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.

«0% — это первые три декады. И я думаю, 50/50, что в четвёртой декаде 2022-го мы это всё-таки увидим. Логика простая: сейчас оба говорят, что им это особо не надо, впереди посмотрим. Так будет до лета.



График Маги очевиден: до марта он где-нибудь подерётся, потом Рамадан, потом в июле у него Шлеменко, предположительно, потом два месяца эйфории или неэйфории, если он ему проиграет. И только в сентябре он станет вновь договороспособным.



У Володи своя история. Сейчас он промоутер, кикбоксёрские турниры большие начинает устраивать, это новая штука, которая его увлечёт.



Если в прошлый раз они получили 30 млн, то в этот раз они должны получить 40. Но этот бой сейчас столько не стоит. Прямо скажем, сейчас этот бой не ждут так, как ждали второй.



Нужно, чтобы что-то случилось. Как только это случится, ставки могут быть любыми. Я пока не вижу предпосылок, чтобы сделать этот бой», — сказал Гаджиев в интервью YouTube-каналу Hardnews.

С Минеевым Исмаилов в последний раз сражался на AMC Fight Nights 105 в октябре 2021 года. Бой закончился победой Владимира. Ранее Минеев и Исмаилов бились в октябре 2018 года — в том противостоянии судьи зафиксировали ничью.