Стерлинг рассказал, что хочет увидеть очередной бой двух знаменитых бойцов UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг считает, что Брэндон Морено и Дейвисон Фигейреду должны сойтись в четвёртом бою за титул наилегчайшего веса.

«Я не думаю, что в бою Фигги-Морено был явный победитель. Потрясающая борьба и демонстрация навыков от обоих бойцов. Надеюсь, что Дана назначит четвёртый бой, чтобы они могли закончить эту сагу и увидеть, кто на самом деле лучший боец.

Претенденты не должны набирать так много очков, если они не завершают бой», — написал Стерлинг в своём «твиттере».

Напомним, поединок, который состоялся в ночь с 22 на 23 декабря, продлился все пять раундов и завершился в пользу Фигейреду. Морено утратил пояс чемпиона UFC. Все трое судей в своём мнении были единодушны — 48:47.