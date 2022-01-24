Спонг рассказал, кто из бывших соперников Харитонова является его спарринг-партнёром

36-летний суринамский кикбоксёр Тайрон Спонг рассказал о своей подготовке к бою с россиянином Сергеем Харитоновым и том, кто ему помогал в ходе подготовки.
«Он [кэмп] прошёл отлично. Это мой первый бой в ММА за долгий период времени. Подготовка к этому бою сильно отличалась от моих прошлых сборов — тренировки были иными, упражнения на тело были другими, так как за последнее время соперники дважды менялись. Но в конечном итоге я так здорово подготовлен, что мне должно быть всё равно, с кем драться.
С кем я спарринговался? У меня было около 70 спарринг-партнеров. Но самые важные для меня — это Стив Маури и Линтон Васселл», — сказал Спонг на YouTube-канале Sherdog.com.
Напомним, Васселл нокаутировал Харитонова во втором раунде на турнире Bellator 234 в ноябре 2019 года.
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