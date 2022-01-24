«Был пойман отрывок из детства». Ломаченко показал, как играет в хоккей на открытом льду

Бывший чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях Василий Ломаченко опубликовал новый пост в своём «инстаграме». На опубликованных фотографиях Ломаченко играет в хоккей на открытом льду.



«И тут был пойман отрывок из детства», — подписал серию фотографий Ломаченко.

Напомним, последний поединок Василий Ломаченко провёл с Ричардом Комми ранним утром 12 декабря по московскому времени. Спортивное шоу прошло в Нью-Йорке. Украинец тотально доминировал и одержал уверенную победу по очкам. Этот успех стал для него вторым в 2021 году. Ранее он досрочно остановил Масаёси Накатани. Комми потерпел второе поражение в карьере.



У Ломаченко после победы над Комми стало 16 побед (из них 11 нокаутом) и 2 поражения.