Украинский тренер по боксу: Россия хочет уничтожить мою страну. Какое может быть уважение?

Заслуженный тренер Украины по боксу Дмитрий Сосновский прокомментировал рекомендации, данные украинским спортсменам Министерством спорта страны. Украинцев попросили избегать совместных снимков с российскими олимпийцами и не давать интервью на русском языке.



«Такое решение напрашивалось давно, ведь война продолжается не год и не пять. И почти каждый день в этой войне с Россией гибнут украинцы. Кстати, когда я больше десяти лет возглавлял национальную сборную Украины по боксу, то мы часто практиковали совместные сборы с атлетами из других стран. О проведении тренировок с россиянами даже не задумывались.



Будь моя воля, я бы вообще не позволял украинским спортсменам стоять на одном пьедестале почета с победителями-россиянами на чемпионатах, где ещё не запрещён гимн России. Ведь какое может быть уважение к стране–агрессору, которая убивает моих братьев и сестер, захватывает чужие территории.



Нужно всегда быть патриотом Украины и иметь четкую позицию. Как я могу относиться к России, если она хочет уничтожить мою страну? Но мы не позволим этого. Уже семь ребят, которые тренировались в специализированном боксерском зале, где я провожу тренировки, принимали участие в боевых действиях на востоке Украины. Слава Богу, все вернулись живыми. А тем, кто утверждает, что мы — один народ, что мы — братья, и делает совместные фото с россиянами, я бы посоветовал побывать на передовой. Уверен, что они сразу бы изменили свое мнение», — цитирует Сосновского meta-ratings.com.ua.