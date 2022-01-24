Бойцы UFC 270 заработали в 25 раз меньше, чем Фьюри и Уайлдер за третий бой

Журналист Combat Sports Андреас Хейл отметил, что совокупная сумма выплат бойцам турнира UFC 270 была в 25 раз меньше, чем заработали чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Тайсон Фьюри и его соперник Деонтей Уайлдер за третий их бой.
«Общая сумма выплат для всех бойцов, принимавших участие в UFC 270 составила $ 1,8 млн. Фьюри заработал $ 30 млн за третий бой против Деонтея Уайлдера. Уайлдер заработал $ 20 млн. Фьюри и Уайлдер заработали в 25 раз больше, чем все бойцы UFC 270 вместе взятые. Скажите после этого, что зарплата бойцов UFC не является проблемой», — написал Андреас Хэйл в своём «твиттере».
Напомним, в главном событии UFC 270 сражались действующий чемпион UFC в тяжёлом весе, франко-камерунский боец Фрэнсис Нганну и обладатель временного титула, француз Сириль Ган. Противостояние завершилось победой Нганну, которая позволила ему защитить титул чемпиона UFC.
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