«Деньги не могут исправить эту ситуацию». Нганну рассказал о новом предложении UFC

Франко-камерунский боец UFC Фрэнсис Нганну вновь высказался по поводу деловых отношений с организацией.

«Ты можешь быть свободным и драться в UFC. Я просто хочу быть свободным. Срок контракта, всё, что они в него вкладывают, они держат тебя в плену. Ты не можешь ничего делать. У тебя нет никаких прав. Контракт односторонний. У тебя даже нет медицинской страховки, даже когда ты ставишь своё здоровье на кон, чтобы обеспечить шоу. Это, наверное, то, что я ненавидел больше всего — то, что у них в руках все карты. Как только ты не говоришь «да», они просто уничтожают тебя.

Новый контракт? Не очень хорошая сделка для меня. Больше денег, но в них нет ничего из того, о чём я просил. Деньги были заманчивы, они были хороши, но дело не только в них. Они не могут исправить эту ситуацию. Я в это не верю.

К настоящему моменту я, может быть, уже потерял $ 7 млн, которые оставил на столе, но я всё ещё доволен своими $ 600 тыс., потому что всё ещё дерусь за то, что мне дорого. Вот в чём дело. Свобода не работает с деньгами. Вы отдаёте одно за другое», — приводит слова Нганну MMA Fighting.