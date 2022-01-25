«Примет ли этот бомж отступные?» Тайсон Фьюри запустил голосование в «Твиттере»

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри запустил в своём «твиттере» голосование, посвящённое бывшему чемпиону мира по боксу в трёх весовых категориях Энтони Джошуа.

Напомним, ранее сообщалось, что Джошуа близок к тому, чтобы согласиться на гонорар в размере $ 20 млн, который откроет Александру Усику путь к поединку с Тайсоном Фьюри за неоспоримый титул в супертяжёлом весе.

Последний поединок Фьюри провёл в ночь на 10 октября 2021 года с американцем Деонтеем Уайлдером. Бойцы сразились за звание чемпиона мира по версии WBC. Поединок завершился в 11-м раунде нокаутом в исполнении Фьюри.

Усик уверенно победил чемпиона мира в хэвивейте Энтони Джошуа, благодаря чему отобрал у него все пояса.