Экс-боец UFC Хант: Нганну обокрали, как и всех других бойцов этой организации

47-летний новозеландский экс-боец смешанных единоборств Марк Хант высказался по поводу ситуации с новым контрактом чемпиона в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну.

«Теперь они посадят Фрэнсиса в конец автобуса и ополчатся на него, как они делают с каждым другим бойцом, который высказывается. Я надеюсь, что он больше не подпишет контракт, пока они не выплатят ему его гонорар. Его обокрали, как и всех других бойцов этой организации. Чемпион мира в тяжёлом весе получает $ 600 тыс., мой последний бой в UFC был 5-6 лет назад, я получил $ 950 тыс., и у меня никогда не было пояса. И причина, по которой я это получал, была в том, что всегда говорил им, что они должны платить.

Фрэнсис, они не твои друзья, и тебе не нужно, чтобы руководство обдирало тебя, получай то, чего ты стоишь, не живи на коленях. Ты боец в октагоне и вне его. Когда ты чемпион мира в тяжёлом весе, слова «НЕТ» больше не должно быть в твоём лексиконе. Думаю, что титул чемпиона UFC в тяжёлом весе является бесполезным и недостойным твоего времени и крови», — написал Хант в своём «инстаграме».