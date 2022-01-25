Масвидаль: у Ковингтона игорные долги из-за покера. Надеюсь, что он доживёт до боя

Американский боец Хорхе Масвидаль рассказал, что его следующий соперник Колби Ковингтон имеет множество долгов.
«Список его долгов можно продолжать бесконечно: American Top Team, зал, в котором он сейчас занимается. У них проблемы, потому что он не платит. У него также проблемы с многочисленными ростовщиками в Южной Флориде за свои игорные долги по покеру. Просто надеюсь, что он доживёт до боя. Потому что у этого парня сплошные проблемы, и я стану гвоздём в его гроб. Я просто не могу дождаться.
Он жил на моём диване, ел мою еду — еду, которую они давали мне, потому что я уже к тому времени спонсировался. Он был любителем. Это заставляет задуматься о многих вещах. Ты приходишь в этот мир один и, вероятно, уходишь из него тоже один. Этот парень — настоящая змея, так что я не могу дождаться момента, когда смогу его ударить», — приводит слова Масвидаля Sportskeeda.
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