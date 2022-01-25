«После боёв!» А. Емельяненко показал фото с братом Фёдором, Путиным и Ван Даммом

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём «инстаграме», показав фото с братом Фёдором, президентом России Владимиром Путиным, актёром Жан-Клодом Ван Даммом, а также с итальянским политическим деятелем Сильвио Берлускони.
«После боёв!» — подписал фото Емельяненко.
Фото можно посмотреть на странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».
В последнем поединке Александр проиграл представителю Бразилии Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Емельяненко на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться. Для российского бойца это поражение стало девятым в карьере. Александр не побеждает в профессиональных смешанных единоборствах уже на протяжении трёх поединков.
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