Бёрнс ответил на слова Чимаева «будь готов умереть, мальчик»

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Гилберт Бёрнс отреагировал на высказывание шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, которые тот ранее оставил в его адрес.



«Посмотрим», — написал Бёрнс в своём «твиттере».



Бёрнс последний бой провёл в июле прошлого года, оказавшись сильнее Стивена Томпсона единогласным решением судей. В феврале бразилец мог стать чемпионом UFC, но уступил Камару Усману в титульном бою.



Чимаев последний поединок провёл на турнире UFC 267, состоявшемся 30 октября, где ему противостоял китайский спортсмен Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. За четыре боя в UFC Чимаев пропустил всего два акцентированных удара.

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