Диана Авсарагова: дайте мне бой. Мне без разницы кого ломать

Российский боец Bellator Диана Авсарагова разместила новый пост в своём «инстаграме», где выразила желание поскорее узнать имя следующей соперницы.



«Я боец одной из лучших лиг мира – Bellator. Дайте мне бой. Мне без разницы кого ломать», — написала Авсарагова.

Фото можно посмотреть на официальной странице Дианы Авсараговой в «Инстаграме».

В Bellator 23-летняя уроженка Северной Осетии дебютировала в апреле 2021 года, одержав за 29 секунд победу нокаутом над Тарой Графф.



В 2014 и 2015 годах Авсарагова становилась бронзовым призёром первенства России по вольной борьбе среди девушек в категории до 60 кг.



Диана Авсарагова тренируется в бойцовском клубе «Ахмат» под руководством Мурада Бичуева.

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