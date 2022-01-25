«Это и станет ключом к победе». Хендерсон рассказал, как планирует победить Мамедова

Известный боец ММА Бенсон Хендерсон высказался о предстоящем поединке с россиянином Исламом Мамедовым.



«У меня состоялся хороший разговор со Скоттом Кокером и другими представителями Bellator. Во время этой беседы я спросил, что могу сделать, чтобы сразу же получить титульный бой. И мне сказали, что если я хочу получить такой поединок прямо сейчас, то должен подраться с Исламом Мамедовым, потому что им было трудно устраивать для него бои — все отказывались. Я сказал, что с радостью изобью его, и после этого с удовольствием получил бы титульный бой.



Не думаю, что на меня оказывается какое-то дополнительное давление из-за серии поражений. Но давление, как и перед каждым поединком, есть.



В конечном итоге всё будет сводиться к работе ног, и стремлению избегать борьбы с ним. Постараюсь проверить насколько он вынослив. Постараюсь угостить его ударами и делать так, чтобы он до меня не добрался. Это и станет ключом к победе», — приводит слова Хендерсона BJ Penn.

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Бой Хендерсона и Мамедова состоится в ночь с 29 на 30 января в Финиксе (штат Аризона, США) на турнире по смешанным единоборствам Bellator 273.