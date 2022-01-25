Фьюри: Джошуа — трус, Усик — слабак. Я уничтожу вас
Поделиться
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри выразил недовольство отсутствием ясности относительно своего следующего соперника.
«Мне задают этот вопрос снова и снова. Но у меня нет на него ответа. Я тренировался восемь недель. Сколько времени мужчине нужно на тренировки? Джошуа — трус. Усик – слабак, а Диллиан Уайт просто не хочет драться.
Но если хотите доказать, что я ошибаюсь, идите и сражайтесь. Вы пара трусов. Вы все трусы. Вы все бездельники. Я уничтожу вас и заставлю сдаться», — сказал Фьюри в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что Джошуа близок к тому, чтобы согласиться на гонорар в размере $ 20 млн, который откроет Александру Усику путь к поединку с Тайсоном Фьюри за неоспоримый титул в супертяжёлом весе.
Комментарии
- 25 января 2022
-
23:02
-
22:31
-
21:44
-
21:24
-
20:29
-
19:43
-
19:20
-
18:26
-
17:57
-
17:15
-
16:07
-
15:16
-
14:15
-
13:30
-
12:14
-
11:10
-
10:32
-
09:38
-
00:59
- 24 января 2022
-
23:57
-
22:56
-
22:00
-
20:57
-
19:46
-
18:55
-
17:48
-
16:48
-
16:06
-
15:40
-
15:20
-
14:47
-
14:04
-
13:24
-
12:47
-
12:18
Партнерский контент