Фьюри: Джошуа — трус, Усик — слабак. Я уничтожу вас

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри выразил недовольство отсутствием ясности относительно своего следующего соперника.



«Мне задают этот вопрос снова и снова. Но у меня нет на него ответа. Я тренировался восемь недель. Сколько времени мужчине нужно на тренировки? Джошуа — трус. Усик – слабак, а Диллиан Уайт просто не хочет драться.



Но если хотите доказать, что я ошибаюсь, идите и сражайтесь. Вы пара трусов. Вы все трусы. Вы все бездельники. Я уничтожу вас и заставлю сдаться», — сказал Фьюри в своём «твиттере».



Ранее сообщалось, что Джошуа близок к тому, чтобы согласиться на гонорар в размере $ 20 млн, который откроет Александру Усику путь к поединку с Тайсоном Фьюри за неоспоримый титул в супертяжёлом весе.