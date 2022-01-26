Чемпион наилегчайшего веса Фигейреду набрал почти 9 кг перед титульным боем на турнире UFC

Бразильский боец смешанных единоборств и чемпион наилегчайшего веса UFC Дейвесон Фигейреду набрал 19,2 фунта между взвешиванием, которое состоялось 21 января и поединком с Брэндоном Морено, прошедшем в ночь с 22 на 23 января. Об этом сообщает MMA Fighting.
Изначально вес Фигейреду составлял 124 фунтов, а в ночь боя уже был 143,2 фунта. Это прибавка соответствует 15,5% или 8,7 кг.
Что касается Морено, то он набрал 12,2 фунта и вышел в октагон с весом 136,2 фунта, что всего на 9,8% больше того, чем когда он вставал на весы 21 января — тогда его вес был 124 фунта.
Согласно правилам Атлетической комиссии штата Калифорния, принятым в 2019 году, бойцам, вес которых после официальной процедуры взвешивания увеличился на 10%, может быть рекомендовано перейти в следующий дивизион при повторных соревнованиях в Калифорнии.
Напомним, Фигейреду одолел Морено единогласным решением судей и завоевал титул в наилегчайшем весе.
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