Чемпион наилегчайшего веса Фигейреду набрал почти 9 кг перед титульным боем на турнире UFC

Бразильский боец смешанных единоборств и чемпион наилегчайшего веса UFC Дейвесон Фигейреду набрал 19,2 фунта между взвешиванием, которое состоялось 21 января и поединком с Брэндоном Морено, прошедшем в ночь с 22 на 23 января. Об этом сообщает MMA Fighting.



Изначально вес Фигейреду составлял 124 фунтов, а в ночь боя уже был 143,2 фунта. Это прибавка соответствует 15,5% или 8,7 кг.

Что касается Морено, то он набрал 12,2 фунта и вышел в октагон с весом 136,2 фунта, что всего на 9,8% больше того, чем когда он вставал на весы 21 января — тогда его вес был 124 фунта.



Согласно правилам Атлетической комиссии штата Калифорния, принятым в 2019 году, бойцам, вес которых после официальной процедуры взвешивания увеличился на 10%, может быть рекомендовано перейти в следующий дивизион при повторных соревнованиях в Калифорнии.

Напомним, Фигейреду одолел Морено единогласным решением судей и завоевал титул в наилегчайшем весе.