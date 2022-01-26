Аспиналл — о бое с Волковым: такие возможности появляются не каждый день

28-летний британский боец смешанных единоборств Том Аспиналл, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, высказался о предстоящим поединке с россиянином Александром Волковым в главном событии мероприятия UFC Fight Night 19 марта.
«Ожидалось, что я проведу бой с Шамилем Абдурахимовым, но потом они поменяли соперника и предложили мне Волкова. Такие возможности появляются не каждый день. Я чувствую, что готов к этому.
Почему они поменяли соперника? Возможно, хотели, чтобы главный бой турнира был более громким», — сказал Аспиналь во время шоу Ариэля Хельвани MMA Hour на канале MMA Fighting в YouTube.
Аспиналл (11-2 ММА, 4-0 UFC), родившийся в Манчестере, впервые выступит перед родными болельщиками в качестве бойца UFC. Он дрался исключительно в Англии в течение своих первых девяти боёв, прежде чем подписал контракт с UFC на выступление в июле 2020 года в Fight Night, нокаутировав Джейка Кольера в первом раунде.
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