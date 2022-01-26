Стерлинг отреагировал на слова Диллашоу, предсказавшего его поражение в бою с Яном

Обладатель пояса чемпиона UFC в легчайшем весе, американец Алджэмейн Стерлинг отреагировал на прогноз бойца смешанных единоборств, бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Ти Джея Диллашоу на его бой с россиянином Петром Яном.



«Кто-нибудь уже проверял его соски? Они выглядят так, будто в них всё ещё может быть что-то нехорошее», — написал Стерлинг в своём «твиттере», добавив ссылку с прогнозом Диллашоу.



Напомним, Диллашоу фаворитом боя назвал россиянина. Ян и Стерлинг встретятся на UFC 273, который запланирован на 9 апреля. Их бой станет соглавным событием спортивного шоу. Главным поединком турнира станет противостояние австралийского бойца Александра Волкановски и корейца Чон Чхан Сона (Корейский Зомби).

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