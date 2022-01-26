Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стерлинг отреагировал на слова Диллашоу, предсказавшего его поражение в бою с Яном

Стерлинг отреагировал на слова Диллашоу, предсказавшего его поражение в бою с Яном
Комментарии

Обладатель пояса чемпиона UFC в легчайшем весе, американец Алджэмейн Стерлинг отреагировал на прогноз бойца смешанных единоборств, бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Ти Джея Диллашоу на его бой с россиянином Петром Яном.

«Кто-нибудь уже проверял его соски? Они выглядят так, будто в них всё ещё может быть что-то нехорошее», — написал Стерлинг в своём «твиттере», добавив ссылку с прогнозом Диллашоу.

Напомним, Диллашоу фаворитом боя назвал россиянина. Ян и Стерлинг встретятся на UFC 273, который запланирован на 9 апреля. Их бой станет соглавным событием спортивного шоу. Главным поединком турнира станет противостояние австралийского бойца Александра Волкановски и корейца Чон Чхан Сона (Корейский Зомби).

Новость по теме
Диллашоу назвал фаворита боя-реванша между Яном и Стерлингом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022