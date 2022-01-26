Стерлинг отреагировал на слова Диллашоу, предсказавшего его поражение в бою с Яном
Поделиться
Обладатель пояса чемпиона UFC в легчайшем весе, американец Алджэмейн Стерлинг отреагировал на прогноз бойца смешанных единоборств, бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Ти Джея Диллашоу на его бой с россиянином Петром Яном.
«Кто-нибудь уже проверял его соски? Они выглядят так, будто в них всё ещё может быть что-то нехорошее», — написал Стерлинг в своём «твиттере», добавив ссылку с прогнозом Диллашоу.
Напомним, Диллашоу фаворитом боя назвал россиянина. Ян и Стерлинг встретятся на UFC 273, который запланирован на 9 апреля. Их бой станет соглавным событием спортивного шоу. Главным поединком турнира станет противостояние австралийского бойца Александра Волкановски и корейца Чон Чхан Сона (Корейский Зомби).
Новость по темеДиллашоу назвал фаворита боя-реванша между Яном и Стерлингом
Комментарии
- 26 января 2022
-
09:37
-
09:18
-
02:00
-
01:04
-
00:06
- 25 января 2022
-
23:02
-
22:31
-
21:44
-
21:24
-
20:29
-
19:43
-
19:20
-
18:26
-
17:57
-
17:15
-
16:07
-
15:16
-
14:15
-
13:30
-
12:14
-
11:10
-
10:32
-
09:38
-
00:59
- 24 января 2022
-
23:57
-
22:56
-
22:00
-
20:57
-
19:46
-
18:55
-
17:48
-
16:48
-
16:06
-
15:40
-
15:20
Партнерский контент