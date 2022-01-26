Eagle FC показала промо к бою Спонг — Харитонов на 1-м в истории лиги Хабиба турнире в США

Пресс-служба лиги Eagle FC представила промовидео к поединку между российским бойцом смешанных единоборств Сергеем Харитоновым и голландским боксёром Тайроном Спонгом. Их противостояние состоится на турнире Eagle FC 44 28 января в Майами (США) и станет главным событием спортивного шоу.

Видеозапись можно посмотреть на официальной странице Eagle FC в «Твиттере».

Напомним, Харитонов заменил Антониу Силву, который не сможет принять участия в соревнованиях. Лига Eagle FC принадлежит экс-чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.



Ранее сообщалось, что бывший претендент на пояс UFC, знаменитый американский боец Чейл Соннен стал комментатором промоушена Нурмагомедова. Кроме того, комментировать в лиге будут знаменитые бойцы UFC Генри Сехудо и Фелиция Спенсер.