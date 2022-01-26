Юрист рассказал, что может грозить Нганну за переговоры с промоутером Джейка Пола

Юрист Андрей Князев дал комментарий относительно ситуации с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. Ранее сообщалось, что боец получил уведомление от UFC, согласно которому на него могут подать в суд за переговоры с промоутером блогера Джейка Пола.
«Если Нганну отработал контракт, никаких других пунктов в нём не было, как бывает, когда увольняют топ-менеджеров компании… Условно человека уволили из одного банка, может быть условие — три года не работать в смежных организациях. Возможно, в контракте были обязательства — не выступать какое-то время в определённых соревнованиях. У Нганну есть юристы, взыскания не будут огромными. Вряд ли это помешает его выступлениям и гонорарам.
Скорее всего, на спортсмена просто пытаются воздействовать. У нас нет крепостного права, человек может подписывать контракт с тем, с кем ему приятнее работать. Я не слышал, чтобы со спортсменов что-то взыскивали. Скорее всего, просто хотят напугать, чтоб он вернулся, подписал новый контракт», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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