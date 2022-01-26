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«Мы ирландцы». Конор Макгрегор показал фото с дочкой

«Мы ирландцы». Конор Макгрегор показал фото с дочкой
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33-летний ирландский экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост в своём «инстаграме», показав фотографию с дочкой.

«Мы ирландцы», — подписал фото Макгрегор.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Конора Макгрегора в «Инстаграме».

В последний раз Макгрегор сражался на турнире UFC 264, который состоялся в ночь с 10 на 11 июля мск. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, представителем США Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.

Ранее президент UFC Дана Уайт высказался о примерных сроках возвращения Макгрегора. По словам Уайта, рассчитывать можно на лето.

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