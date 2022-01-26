Сириль Ган показал, как его встречали на родине после первого поражения в карьере. Фото

Французский боец UFC Сириль Ган разместил новый пост в своём «твиттере», показав, как его встречали на родине после поражения, которое он потерпел в поединке с франко-камерунским бойцом Фрэнсисом Нганну.



«Спасибо всем за такую невероятную поддержку по возвращении во Францию. Небольшая пауза, и я снова в деле», — написал Ган.

Фотографии можно посмотреть на официальной странице Сириля Гана в «Твиттере».

Напомним, бой Гана и Нганну состоялся в ночь с 22 на 23 января мск в Анахайме (США) на турнире UFC 270 и прошёл на стадионе «Хонда-центр». Этот поединок стал главным событием спортивного мероприятия. Противостояние продлилось все пять раундов, по итогам которых судьи коллегиально определили победу Нганну. Ган потерпел первое поражение в карьере.