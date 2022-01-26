«Главное — оставаться человеком». Фёдор Емельяненко — о словах Даны Уайта в свой адрес

Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко, выступающий в Bellator, отреагировал на высказывание президента UFC Даны Уайта, которое тот ранее сделал в его адрес. Дана говорил о так и несостоявшемся подписании контракта с Фёдором в 2009 году, который мог принести ему хорошие деньги.



«Я же объяснил, почему мы не заключили контракт. На тот момент у меня был контракт со Strikeforce. Я вообще не понимал, зачем нужна эта встреча, но её хотели в UFC, сам Дана Уайт и Вадим Финкельштейн на ней настоял. Встретились, поговорили. Я задал конкретный вопрос, а как вы это видите? У меня же контракт. Ну что об этом говорить? Какую бы сумму ни называли — Strikeforce подаёт в суд, и я не имею права нигде биться, вот и всё. Ситуация была бы примерно такая же, как с Виталием Минаковым.



Главное — оставаться человеком в любой ситуации и в любой жизненной позиции. Опять же повторюсь, что если бы UFC хотела, я бы у них бился. UFC показывала характер, ну а потом я уже не мог биться, да мне и не хотелось. Нельзя разменивать отношения на деньги», — сказал Фёдор в интервью на канале «Ушатайка: Спорт-Экспресс» в YouTube.

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