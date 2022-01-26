«Если четвёртый бой не дадут, я буду в бешенстве». Морено — о противостоянии с Фигейреду

Мексиканский боец UFC Брэндон Морено высказался по поводу потенциального четвёртого боя с чемпионом Дейвейсоном Фигейреду.

«Я хочу, чтобы мой менеджер настаивал на четвёртом бое, это всё, чего я хочу сейчас. Я не хочу ничего другого. Очевидно, что если этого не произойдет, я буду в бешенстве. Я скажу всё, что буду чувствовать, а на следующий день буду сосредоточен на сопернике. Но для меня совершенно ясно, чего я хочу — я хочу четвертый бой.

Я хочу драться с Дейвесоном, хочу закончить это. Хочу, чтобы у всего этого был явный победитель. Я готов драться с ним в мае или июне, чтобы не засорять дивизион и чтобы всё закончилось. Баланс ровный, и это вызвано ничьей в первом бою. Если бы не это, то, возможно, мы бы уже определили победителя. Четвёртый бой нужен для того, чтобы завершить противостояние. Как я уже сказал, я готов драться быстро, чтобы не засорять дивизион и найти решение этой проблемы», — приводит слова Морено MMAJunkie.

Напомним, бойцы встречались друг с другом уже трижды. В первом бою была зафиксирована ничья, во втором бою удушающим приёмом победил Морено, а третий поединок завершился в пользу бразильца решением судей».