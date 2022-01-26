Майкл Пейдж: я поклонник Джейка Пола. Его слова греют мне сердце

Британский боец Майкл Пейдж поддержал известного блогера Джейка Пола, который активно выступает за повышение гонораров в UFC.

«Честно говоря, с тех пор я стал его поклонником в плане того, чего он добивается. Это меня очень удивило. Он пытается привнести что-то хорошее в спорт. Это то, что греет мне сердце, и то, что затрагивает многих других перспективных бойцов, с которыми я тренируюсь.

Я бы хотел, чтобы следующее поколение бойцов не испытывало таких же трудностей и жалоб на протяжении своей карьеры. Нам нужен конкурент, который действительно готов сделать такие вещи. Если это не начнётся с самой крупной организации в ММА, если они не захотят этого сделать, то другие организации должны будут первыми сделать этот шаг, и это определённо окажет давление на крупнейшие лиги, потому что многие бойцы будут говорить: «Там лучше», — приводит слова Пейджа MMA Fighting.