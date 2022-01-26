9 российских полуфиналов пройдут в третий день чемпионата мира по ММА

34 российских бойца (13 мужчин, 14 юниоров, 4 женщины, 3 девушки) выступят в полуфинале крупнейшего за 10-летнюю историю IMMAF чемпионата и первенства мира (18-20 лет) 2021 года по ММА, проходящего в Абу-Даби на арене джиу-джитсу в Zayed Sports City. Две россиянки прошли в финальную стадию юниорского первенства мира. Соревнования, проходящие в отсутствии зрителей, продлятся до 29 января.
Взрослый чемпионат мира по ММА. Мужчины.
до 52,2 кг — российский полуфинал Курбан Омаров — Фарход Рахмоналиев
до 56,7 кг — российский полуфинал Женишбек Уулу Бектур — Ибрагим Картоев
до 61,2 кг — Шахбан Гапизов будет противостоять в полуфинале Исмаил Исмаилу (Пакистан)
до 70,3 кг — Саламат Исбулаев проверит на прочность в полуфинале Марко Сарасьярви (Финляндия)
до 77,1 кг — Абдула Алиев будет в полуфинале противостоять Рамазану Гитинову (Бахрейн)
до 83,9 кг — Юсуп Магомедов проведет поединок в полуфинале с Султаном Омаровым (Бахрейн)
до 93 кг — российский полуфинал Джамал Меджидов — Магомед Шахрудинов
до 120 кг — российский полуфинал Шамиль Курмагомедов — Халил Ибнухажаров
Свыше 120 кг — Шамсутдин Махмудов будет оспаривать путевку в финал с Пашей Хархачаевым (Бахрейн), который остановил россиянина Мурада Джамалдинова
Женщины
до 47,6 кг — Яна Маркова встретится в полуфинале с Дженной Хорто (Финляндия), которая в четвертьфинале одолела россиянку Веру Буга.
до 56,7 кг — Александра Митина поспорит за выход в финал с Беатрис Консули Динис (Бахрейн).
до 61,2 кг — Татьяна Постарнарнакова поспорит за путевку в финал с Ниной Никилией Милошевич (Швеция), остановившей россиянку Дарью Терещенко.
до 70,3 кг — Ольга Лагодная будет оспаривать путевку в финал с Урной Садним (Швеция)
Юниорское первенство мира (18-20 лет) по ММА
до 52,2 кг — российский полуфинал Алиджон Салохидинов — Сунататулло Азизов
до 56,7 кг — российский полуфинал Ахмад Амаев — Дмитрий Панков
до 61,2 кг — Асеф Чопуров будет оспаривать путевку в финал с Рамазаном Рахимовым (Кыргызстан)
до 70,3 кг — Максим Фукс выйдет за выход в филал против Гибата Магомедова (Бахрейн)
до 77,1 кг — российских полуфинал Владислав Сукаленко — Шамхан Кушагов
до 83,9 кг — Мухамед-Афанди Асипов встретится в полуфинале с Диего Торресом (Мексика)
до 93 кг — российский полуфинал Гаджимагомед Асадулаев — Владимир Петренко
до 120,2 кг — российский полуфинал Гайдарбек Алиев — Хетаг Сабеев
свыше 120,2 кг — Дмитрий Бабаев будет противостоять в полуфинале Усадебку Маннонову (Таджикистан)
Девушки
до 47,6 кг — Валерия Тепышева пропустит полуфинальную стадию и встретится сразу в финале с Айгерис Манаковой (Казахстан)
до 52,2 кг — Юлия Утяганова встретится в финале с победительницей пары Валерия Гомес (Мексика) — Айялум Улан (Казахстан)
до 61,2 кг — Анастасия Кармаева выйдет в полуфинале против Лияны Липискайте (Литва)
до 65,8 кг — Алена Агишева встретится в полуфинале с Жанар Дегендай (Казахстан)
до 70,3 кг — Дарья Пирогова пропустит полуфинальную стадию и разыграет «золото» в финале с Эрин Картер (Австралия)
В состязаниях принимает участие 421 спортсмен из 56 стран. Прямая трансляция турнира доступна по всему миру благодаря immaf.tv, финалы 28 и 29 января покажет платная платформа OKKO спорт.
Отличительной особенностью крупнейшего чемпионата мира по ММА стало то, что он проходит в рамках сотрудничества IMMAF с Всемирным антидопинговым агентством WADA. Таким образом, российская борная под санкциями выступает с нейтральным флагом MMA UNION, в честь российских победителей прозвучит вместо гимна РФ композиция П.И. Чайковского.
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