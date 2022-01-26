Знаменитый тренер по боксу выразил сомнение, что бой Альварес — Плант был честным

Известный тренер Игнасио Беристайн высказал мнение по поводу мексиканского боксёра Сауля Альвареса.
«Я признаю, что он отличный боксёр и спортсмен, потому что он очень хорошо тренируется, и его тренер хорошо его готовит. Но я не согласен с тем, что он один из величайших мексиканских бойцов в истории.
У него не было ни одного боя, который по-настоящему захватил бы сердца людей. Он дерётся и побеждает, выигрывает миллионы долларов, и это хорошо. Мне приятно видеть, что он добивается успеха, но у него не было того единственного боя, который мы все хотим увидеть.
Что касается его боя с Плантом, то я получил три звонка от людей, которые сказали мне: «Я смотрю этот фарс с боем Канело. Плант упал без сильного удара». Я этого не видел. Я не могу высказать своё мнение, но эти люди сказали, что Плант отдал бой», — приводит слова Беристайна BoxingScene.
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